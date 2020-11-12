В Україні зареєстрували перший кросовер Aston Martin за 7 млн грн

В Україні місцеву прописку отримав перший позашляховик Aston Martin DBX. Це один з найрозкішніших та найдорожчих автомобілів в світі – вартість такої моделі стартує з позначки 7 млн грн.

Як пише Top Gir, судячи з усього, цей той самий DBX, який ще в минулому місяці бачили на транзитних номерах. Однак тепер у автомобіля звичайні номери. Як видно, "Астон" зареєстрований в Донецькій області, хоча сфотографували його в Києві.

Aston Martin DBX – це свіжа модель на ринку, його світовий продаж стартував на початку 2020 року, а український дебют відбувся в лютому того ж року. Дизайн і салон кросовера виконані в дусі інших автомобілів люксової британської марки, а під капотом новинки базується 4,0-літровий твін-турбо V8 потужністю 550 к.с. Позначку у 100 км/год SUV долає за 4,9 сек, максимальна швидкість становить 291 км/год.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила новий електричний кросовер. Він отримав ім'я iX та за розмірами близький до BMW X5.