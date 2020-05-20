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20 травня • оновлено в 17:30
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В Україні запускають відеофіксацію порушень ПДР: остаточна дата

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В Україні з 1 червня запустять систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Таке рішення в середу, 20 травня, ухвалив Кабінет міністрів. Про запуск системи повідомив голова МВС Арсен Аваков.

"Постанова пропонується відповідно до закону, ухваленого й підписаного президентом України з тим, щоб запустити автоматичну фото- й відеофіксацію з 1 числа наступного місяця", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

Аваков пояснив, що спершу запрацюють 17 станцій автофіксації.

"Запрацює мережа фото- й відеофіксації. Спочатку це буде 17 пунктів, потім близько 40. Усього по країні ми плануємо, щоб таких пунктів було близько 700. Відповідний графік, адреси, порядок після ухвалення цієї постанови зможемо оприлюднити", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що раніше повноцінний запуск планувався з 1 травня, а в тестовому режимі система працювала з 12 березня.

Потім в МВС перенесли запуск системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ України авто штрафы дороги правила руху
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