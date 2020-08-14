В Україні загорівся Maserati за $100 000 просто на дорозі

У Львові загорівся розкішний седан Maserati Quattroporte минулого покоління (2003-2013 роки). Свого часу новим цей італійський автомобіль коштував близько $100 000.

За даними Top Gir, пожежників викликав власник автомобіля. Займання вдалося ліквідувати через дев'ять хвилин після приїзду рятувальників. Врятувати двигун автомобіля все ж не вдалося – моторний відсік повністю знищено вогнем.

Нині вживаний Maserati Quattroporte 5-го покоління можна купити в Україні дешевше на $20 000 з пробігом менш ніж 100 000 км. Нова модель шостого покоління коштує від $110 390.

Раніше OBOZREVATEL показував ефектне займання під час зарядки електромобіля, через який пожежа знищила кілька машин на паркувальному майданчику.

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