В Україну стали завозити незвичайні вживані авто з Японії

Obozrevatel Новини 12:30, 4.09.2020 Оновлено: 12:42, 4.09.2020

В Україні на ряду з авто із США, Європи, Кореї та Грузії стали також завозити машини з Японії. Правда, поки це одиничні випадки, але дивують інше – яким чином такі авто опиняються на вітчизняному ринку. До того ж, завозять старі, причому ліворульні машини, які, на додаток, ще й дорогі при розмитненні.

Про те, що в Україні стали імпортувати автомобілі з Японії, пише видання TopGir з посиланням на власне джерело.

Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua

Як доказ цього є фото автомобілів, на яких можна помітити аукціонні позначки на японській мові. При цьому, що цікаво, автомобілі – ліворульні (нагадаємо, в самій Японії експлуатуються праворульні авто). В даному випадку це пара (купе і седан) Mercedes W124, які були зняті на автовозі у момент доставки з одеського порту до Київа.

Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua

Також питання викликає легалізація таких авто – в теорії, поставити на облік їх можна, але, з огляду на вік, розмитнення буде коштувати величезних грошей.

Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua
Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua
Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua

Відзначається, що це вже не перший випадок, коли в Україні помічають свіжу партію авто з Японії.

Автовоз з Mercedes, які приїхали з Японії.
Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні хочуть карати за скручування пробігу на автомобілях.

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