Дилер РІК АВТО, який торгує в Україні ексклюзивними машинами, виставили на продаж незвичайний Гелендваген. Причому пропонується автомобіль за відносно помірну ціну.

Позашляховик є копією шестиколісний Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 в тюнінгу Brabus. Він побудований на базі звичайного Mercedes G500 1999 року випуску і оснащений ГБО (воно доповнює стандартний 5,0-літровий V8).

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

Копія виглядає досить реалістично: крім додаткової осі, у неї є розширені колісні арки, дуги, підніжки та інші атрибути. Салон оброблений шкірою і деревом, а в оснащенні є потужна акустика і круїз-контроль. Втім, якщо автомобіль розглянути детально, можна помітити, що це – клон, а не оригінальний всюдихід.

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

На одометрі "монстра" – 210 000 км.

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

Копія 6-колісного Mercedes G-Class

За копію 6-колісного "Кубика" продавці просять 159 000 доларів. Гроші чималі, але це значно менше, ніж просять за справжній аналог. Для порівняння, оригінальний Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 з пробігом 18 000 км продається у тій самої компанії за 846 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили BMW 7-Series, яка 23 роки простояла в автосалоні.