В Україні за $1200 виставили на продаж "невдалий Гелендваген"

Віталій Сазонов Новини 18:24, 2.09.2020

В Україні з'явилося оголошення про продаж незвичайного автомобіля. Йдеться про незакінчений проект, копію Mercerdes-Benz G-Class у виконанні Brabus. Машину будували на базі знаменитої ЛуАЗ-969 "Волинь".

Як пише Top Gir, заголовок у оголошення досить оригінальний: "Луаз Брабус проект не додумався". Як видно, машина дійсно незакінчена – вочевидь, в один момент щось пішло не так. Однак сам по собі проект цікавий: судячи з фото, до нього підходили грунтовно, передня частина "недо-геліка" взагалі може похвалитися хорошою деталізацією.

Копія G-Clss Brabus, яку не доробили.
Фото: topgir.com.ua

Відзначається, що продаж – терміновий, віддають позашляховик за 1200 доларів.

Копія G-Clss Brabus, яку не доробили.
Фото: topgir.com.ua
Копія G-Clss Brabus, яку не доробили.
Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали найкрутіший і незвичайний автомобільний ключ.

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