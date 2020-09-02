В Україні за $1200 виставили на продаж 'невдалий Гелендваген'

В Україні з'явилося оголошення про продаж незвичайного автомобіля. Йдеться про незакінчений проект, копію Mercerdes-Benz G-Class у виконанні Brabus. Машину будували на базі знаменитої ЛуАЗ-969 "Волинь".

Як пише Top Gir, заголовок у оголошення досить оригінальний: "Луаз Брабус проект не додумався". Як видно, машина дійсно незакінчена – вочевидь, в один момент щось пішло не так. Однак сам по собі проект цікавий: судячи з фото, до нього підходили грунтовно, передня частина "недо-геліка" взагалі може похвалитися хорошою деталізацією.

Копія G-Clss Brabus, яку не доробили. Фото: topgir.com.ua

Відзначається, що продаж – терміновий, віддають позашляховик за 1200 доларів.

Копія G-Clss Brabus, яку не доробили. Фото: topgir.com.ua

Копія G-Clss Brabus, яку не доробили. Фото: topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі показали найкрутіший і незвичайний автомобільний ключ.

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