В Україні вже засвітилася Bentley, яка дебютувала лише місяць тому

В Україні вже засвітилася Bentley, яку почали випускати тиждень тому. Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Наприкінці минулого місяця марка Bentley показала оновлений кросовер Bentayga 2021, а буквально на минулому тижні почала його виробництво. Незважаючи на те, що модель дуже свіжа, вона, схоже, вже з'явилася в Україні.

Такий висновок напрошується з огляду на фото, які опублікував Instagram-аккаунт vehicles.exclusive. На них зображений новий Bentley Bentayga 2021 з німецькими номерами, проте мітка геолокації вказана як "Київ".

Benyley Bentayga 2021, яка вже в Україні. instagram.com/vehicles.exclusive

Від дореформеної версії модернізована Bentley Bentayga відрізняється досить суттэво, тепер по дизайну вона близька до нового купе Continental GT. Автомобіль отримав збільшену решітку радіатора, інші фари та абсолютно нові задні ліхтарі.

Benyley Bentayga 2021, яка вже в Україні. instagram.com/vehicles.exclusive

Всередині машина також зазнала змін – з'явилося нове кермо і більш сучасна мультимедіа з 10,9-дюймовим екраном.

Салон Benyley Bentayga 2021. Фото: motor1.com

Поки Bentley налагодила виробництво лише молодшої версії Bentayga з 4,0-літровим твін-турбо V8 на 550 к.с. А ось старший варіант з 6.0 W12 з'явиться пізніше.

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