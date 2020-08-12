В Україні вже встигли розбити новий Land Rover за $100 000

Позашляховик Land Rover Defender нового покоління зовсім недавно надійшов у продаж, проте один з екземплярів цього авто вже встигли розбити. Причому ДТП за участю нового "Дефа" сталася в Україні, а саме у Києві.

Як випливає з публікації, розміщеній на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Facebook, автомобіль "летів" смугою громадського транспорту, де врізався ще в одного порушника – старий Opel Astra G. Як видно на фото, Land Rover отримав незначні пошкодження, але все ж ремонт буде явно недешевим, враховуючи вартість авто (в Україні такий автомобіль продається за $57,3 тис. – 102,2 тис. в залежності від версії і комплектації).

В Україні вже встигли розбити новий Land Rover Defender. Скріншот публікації

Відзначимо, що Land Rover Defender дебютував і поступив на ринок лише восени 2019 року. Автомобіль пропонується в двох кузовних версіях – в 3- і 5-дверному виконаннях, а також з бензиновими, дизельними і грібріднимі силовими установками.

Новий Land Rover Defender. Фото: JLR

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві BMW ефектно напоровся на паркувальні бар'єри.