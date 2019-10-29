В Україні ввели нові штрафи для водіїв: що змінилося

У вівторок, 29 жовтня в Верховній Раді прийняли законопроект, що підвищує штрафи за порушення правил перевезення дітей в авто.

За проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей" №1150 від 29 серпня 2019 року проголосували 332 народних депутата.

У пояснювальній записці йдеться, що згідно з Правилами дорожнього руху "забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або які не досягли 12-річного віку, – в транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки, без використання спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу".

Тобто батькам належить перевозити дітей тільки в спеціальних дитячих кріслах.

Також забороняється перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

Тепер згідно з прийнятим законом за порушення перерахованих вище правил на порушника накладається штраф у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень.

Повторне вчинення порушення протягом року спричинить збільшення штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 гривень.

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Відповідно до закону, на органи Нацполіціі покладається обов'язок розглядати справи про адміністративні правопорушення з перевезення дітей.

Закон вступить в силу з дня, наступного за днем його опублікування. Автором закону виступив Дмитро Шпенов (позафракційний).

Штрафи для водіїв

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня водії в Україні за межами населених пунктів повинні включати ближнє світло фар. У разі невиконання цієї вимоги водіям загрожує штраф.

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