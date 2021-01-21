В Україні водіям хочуть влаштувати раптові перевірки на дорогах

Наступного тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт № 2695, розроблений групою народних депутатів, які хочуть посилити боротьбу з п'яними водіями.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Антон Геращенко, заступник міністра МВС України. У законопроєкті передбачено право робити раптові перевірки водіїв на стан алкогольного сп'яніння.

Антон Геращенко запропонував підтримати законопроєкт 2695 про посилення відповідальності за водіння у нетверезому вигляді facebook.com/anton.gerashchenko.7

"Я дуже сподіваюся, що цей законопроєкт підтримають усі фракції і всі депутатські групи, оскільки від рук п'яних водіїв гинуть виборці, які голосували за кожну політичну силу в надії, що вона зробить Україну безпечнішою. Голосування як завжди буде поіменним...", – коментує Антон Геращенко.

Нагадаємо, що одним із приводів став скандал із Віталієм Немілостівим, заступником віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. У мережі було оприлюднено відео, на якому Немілостівий був зупинений поліцейськими, які запідозрили його у водінні в нетверезому стані.

Пізніше в патрульній поліції розкрили деталі затримання Немілостівого, який п'яний їздив за кермом авто. Заступник глави МВС Антон Геращенко додав, що чиновник розкаявся за свою поведінку і далі суд дасть оцінку діям Немілостівого.

Відповідальність за п'яне водіння в Україні

17 червня Верховна Рада проголосувала за ухвалення проєкту №3314, який, серед іншого, передбачав скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані.

Згідно з новими правилами, пияцтво за кермом буде каратися штрафом 17-34 тис. грн і 51 тис. грн в разі повторного порушення.

Поки що законом не передбачені суворі заходи для водіїв, які вирішили сісти за кермо напідпитку. Статистика ДТП в Україні тим часом невтішна – з 1 січня до 30 листопада 2020 року на дорогах країни було зафіксовано 4118 аварій через керування автомобілем у нетверезому стані. Через п'яних на дорогах загинуло 97 осіб і були травмовані 1425 .