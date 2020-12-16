В Україні внесли зміни до порядку реєстрації автомобілів: що відомо

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Найголовніше нововведення – тепер потрібні для оформлення автомобіля документи можна подати онлайн.

Відповідні зміни передбачено постановою уряду, яку ухвалили 16 грудня. Як ідеться на сайті Міністерства внутрішніх справ, відтепер для отримання номерних знаків на автомобіль заяву та інші документи можна відправити через інтернет: за допомогою Електронного кабінету водія або облікового запису на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

Скриншот електронного кабінету водія. Найближчим часом у список його функціоналу повинна ввійти можливість подачі документів на перереєстрацію Скриншот e-driver.hsc.gov.ua

Утім, скористатися цією послугою можна тільки в тому разі, якщо на автомобіль не потрібно робити технічну експертизу фахівцем Сервісного центру МВС.

Крім того, ці самі зміни внесли заборону на відчуження автомобілів у боржників (відомості про яких містяться в Державному реєстрі боржників).

Також згідно з цією самою постановою в Україні спрощується процедура технічного огляду машини перед її реєстрацією, перереєстрацією або зняттям з обліку.

Зазначимо, що в Україні реєстрації підлягають абсолютно всі автомобілі – нові, вживані, ввезені з-за кордону та інші.

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