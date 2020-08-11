В Україні виявили найбільш незвичайний автомобіль

В Україні знайшли Plymouth Prowler – дуже рідкісний автомобіль в ретро-стилі, який технічно можна назвати скоріше сучасним. Родстер сфотографували в Одесі.

За інформацією Top Gir, цей автомобіль раніше не з'являвся на дорогах України, тому його завезли до країни не так давно. З іншого боку, автомобіль протягом декількох років міг перебувати в приватній колекції і не покидати межі гаражу.

Plymouth Prowler – ефектний і рідкісний автомобіль, який виробляли з 1997 по 2002 рік. За цей час на весь світ зібрали тільки 12 000 примірників. Їх стає все менше через природнє зношення та ДТП, тому в подальшому на ринку вживаних авто ця машина може тільки дорожчати.

Конкретний екземпляр привертає увагу не лише за рахунок незвичайного дизайну, а й завдяки яскраво-червоному тканинному складаному даху.

В Україні знайшли Plymouth Prowler. Фото: topgir.com.ua

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