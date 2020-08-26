В Україні виставили на продаж новий ЛуАЗ за $9500
В Україні виставили на продаж незвичайний позашляховик. Ним виявився вітчизняний ЛуАЗ-969М, який припинили виробляти в 2002 році. Але конкретний автомобіль – новий.
За інформацією Top Gir, машину пропонують за $9500. Такі машини виробляють під замовлення. Можливо, перед нами відновлене авто з тих компонентів, які вдалося знайти.
Цікаво також те, що позашляховик ЛуАЗ пропонують не у вигляді звичного готового автомобіля. Це кіт-кар – своєрідний конструктор для ентузіастів, який покупець складе самостійно.
Набір поставляється в красивій дерев'яній коробці, а всередині знаходиться кузов, технічні елементи і всі необхідні деталі.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий український електромобіль за $5000.