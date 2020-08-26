В Україні виставили на продаж новий ЛуАЗ за $9500

Новий ЛуАЗ продають в Україні в коробці.

В Україні виставили на продаж незвичайний позашляховик. Ним виявився вітчизняний ЛуАЗ-969М, який припинили виробляти в 2002 році. Але конкретний автомобіль – новий.

За інформацією Top Gir, машину пропонують за $9500. Такі машини виробляють під замовлення. Можливо, перед нами відновлене авто з тих компонентів, які вдалося знайти.

Цікаво також те, що позашляховик ЛуАЗ пропонують не у вигляді звичного готового автомобіля. Це кіт-кар – своєрідний конструктор для ентузіастів, який покупець складе самостійно.

ЛуАЗ-969М розібрали по частинах і склали набір в коробку. Фото: topgir.com.ua

Незвичайний кіт-кар коштує $9500. Фото: topgir.com.ua

Набір поставляється в красивій дерев'яній коробці, а всередині знаходиться кузов, технічні елементи і всі необхідні деталі.

Незвичайний ЛуАЗ-969М продають в дерев'яній коробці. Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про новий український електромобіль за $5000.

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