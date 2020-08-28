В Україні виставили на продаж найшвидший автомобіль

Lamborghini Huracan виставили на продаж у Києві за $310 000. Продавець стверджує, що це найшвидший вуличний автомобіль в Україні, але час розгону до 100 км/год не наводить.

Проте відомо, що італійський суперкар здатний розігнатися від 100 км/год до 200 км/год всього за 3,64 секунди. Такого результату вдалося досягти за допомогою подвійного турбонаддуву. Продавець готовий продати автомобіль і без цього обладнання – в такому випадку ціна знизиться на $50 000.

Підсумкова потужність перевищує 1000 к.с., що приблизно на 400 к.с. більше в порівнянні з віддачею стандартного атмосферного двигуна. Унікальний Lamborghini Huracan подолав 7000 км, з яких 1200 км після установки системи твні-турбо.

Власник Lamborghini Huracan збільшив потужність двигуна до 1000 к.с. Фото: auto.ria.com

Lamborghini Huracan продають в Україні за $310 000 Фото: auto.ria.com

Продавець готовий зробити знижку в разі продажу Lamborghini без твін-турбо. Фото: auto.ria.com

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