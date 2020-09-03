В Україні виставили на продаж 53-річний автомобіль за $78 000

В Україні виставили на продаж Cadillac Hardtop 1967 року – за 53-річну машину просять $78 000. За цю суму можна придбати сучасний преміум-седан, але старий "Кадилак" набагато ексклюзивніший.

Як повідомляє TopGir, цей автомобіль, за заявою продавця, є чотиридверною модифікацією моделі, на якій пересувався герой Бреда Пітта у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Персонаж на ім'я Кліфф Бут їздив на великому купе Cadillac.

Бред Пітт катався на Cadillac з двохдверним кузовом. Фото: afisha.ru

Автомобіль, який виставили на продаж, названо за типом кузова хардтоп. В такому автомобілі між передніми і задніми дверима немає середньої стійки, а безпосередньо на дверях відсутні рамки. Таким чином, якщо опустити всі стекла, у водія і пасажирів з'явиться відчуття прогулянки на свіжому повітрі в кабріолеті, хоча у автомобіля є жорсткий стаціонарний дах.

За Cadillac Hardtop 1967 року просять $78 000. Фото: topgir.com.ua

Cadillac Hardtop, який продають в Україні, зберігся у відмінному стані та виглядає чудово. Під капотом встановлено величезний 7-літровий двигун V8, який працює в парі з 3-ступеневою автоматичною КПП.

У салоні темно-синя шкіра комбінується зі світлими зеленими вставками під колір кузова. Фото: topgir.com.ua

Просторий салон – характерна риса класичних "Кадилаків". Фото: topgir.com.ua

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