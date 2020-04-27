У лісі під Києвом знайшли копію машини, яку поховав Гітлер
Деякий час тому українські ентузіасти вирішили відтворити один з рідкісних автомобілів в історії – лімузин Maybach Zeppelin DS 8 з кузовом від ательє Spohn.
Однак зараз, схоже, проект сильно забуксував, якщо не зовсім опинився замороженим – машину знайшли в напівзанедбаному стані в лісі під Києвом.
Лімузин Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був одним з найпрестижніших автомобілів Третього Рейху (модель з'явилася на світ на початку 1930-х років). Він базувався на звичайному Maybach Zeppelin DS 8 (5,3-метровому седані, оснащеним 8,0-літровим V12 і 7МКПП), але відрізнявся від оригіналу більш витонченим та розкішним кузовом. Машина без перебільшень вийшла фантастичною, але її доля виявилася непростою.
У 1932 році Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був представлений на Берлінському автосалоні. Незважаючи на те, що автомобіль оцінила публіка, з приходом до влади Гітлера на ньому поставили хрест – подейкують, що лімузин порахували надмірно розкішним та таким, що суперечить ідеології націонал-соціалізму. З чуток, всього було випущено дві таких машини, і яка їхня доля на сьогодні, невідомо.
І ось, як з'ясував OBOZREVATEL, саме копію такого автомобіля деякий час тому почали будувати в Україні. Проте, зараз репліка простоює на одному з СТО під Києвом, про що свідчать фото, опубліковані сайтом TopGir.
На зображеннях видно, що автомобіль в кращому випадку зібраний на половину, при цьому роботи по ньому, судячи з усього, вже не ведуться давно. Не виключено, що у власника виникли фінансові труднощі, тому йому довелося зупинити проект. Тому можна зробити висновок, що створення копії Майбаха знаходиться під великим питанням.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили автомобіль для боротьби з коронавірусів.