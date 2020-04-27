Головна Новини
27 квітня • оновлено в 18:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

У лісі під Києвом знайшли копію машини, яку поховав Гітлер

2.4т
Читати матеріал російською

Деякий час тому українські ентузіасти вирішили відтворити один з рідкісних автомобілів в історії – лімузин Maybach Zeppelin DS 8 з кузовом від ательє Spohn.

Однак зараз, схоже, проект сильно забуксував, якщо не зовсім опинився замороженим – машину знайшли в напівзанедбаному стані в лісі під Києвом.

Недороблена копія Майбаха

Недороблена копія Майбаха

topgir.com.ua

Лімузин Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був одним з найпрестижніших автомобілів Третього Рейху (модель з'явилася на світ на початку 1930-х років). Він базувався на звичайному Maybach Zeppelin DS 8 (5,3-метровому седані, оснащеним 8,0-літровим V12 і 7МКПП), але відрізнявся від оригіналу більш витонченим та розкішним кузовом. Машина без перебільшень вийшла фантастичною, але її доля виявилася непростою.

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

autoevolution.com

У 1932 році Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був представлений на Берлінському автосалоні. Незважаючи на те, що автомобіль оцінила публіка, з приходом до влади Гітлера на ньому поставили хрест – подейкують, що лімузин порахували надмірно розкішним та таким, що суперечить ідеології націонал-соціалізму. З чуток, всього було випущено дві таких машини, і яка їхня доля на сьогодні, невідомо.

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn

autoevolution.com

І ось, як з'ясував OBOZREVATEL, саме копію такого автомобіля деякий час тому почали будувати в Україні. Проте, зараз репліка простоює на одному з СТО під Києвом, про що свідчать фото, опубліковані сайтом TopGir.

Недороблена копія Майбаха

Недороблена копія Майбаха

topgir.com.ua

Недороблена копія Майбаха

Недороблена копія Майбаха

topgir.com.ua

На зображеннях видно, що автомобіль в кращому випадку зібраний на половину, при цьому роботи по ньому, судячи з усього, вже не ведуться давно. Не виключено, що у власника виникли фінансові труднощі, тому йому довелося зупинити проект. Тому можна зробити висновок, що створення копії Майбаха знаходиться під великим питанням.

Недороблена копія Майбаха

Недороблена копія Майбаха

topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили автомобіль для боротьби з коронавірусів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Автоновини України
Теги
Mercedes-Maybach ретро б/к автомобіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.аллилуйа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли близько 3 мільйонів осіб, загинули – більше 205 тисяч.

  • Статистика коронавірусу в Україні різко змінилася: в лідерах нова область.

  • Італія виявила новий спосіб передачі коронавірусу: під загрозою цілі міста.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги