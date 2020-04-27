Деякий час тому українські ентузіасти вирішили відтворити один з рідкісних автомобілів в історії – лімузин Maybach Zeppelin DS 8 з кузовом від ательє Spohn.

Однак зараз, схоже, проект сильно забуксував, якщо не зовсім опинився замороженим – машину знайшли в напівзанедбаному стані в лісі під Києвом.

Недороблена копія Майбаха topgir.com.ua

Лімузин Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був одним з найпрестижніших автомобілів Третього Рейху (модель з'явилася на світ на початку 1930-х років). Він базувався на звичайному Maybach Zeppelin DS 8 (5,3-метровому седані, оснащеним 8,0-літровим V12 і 7МКПП), але відрізнявся від оригіналу більш витонченим та розкішним кузовом. Машина без перебільшень вийшла фантастичною, але її доля виявилася непростою.

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn autoevolution.com

У 1932 році Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn був представлений на Берлінському автосалоні. Незважаючи на те, що автомобіль оцінила публіка, з приходом до влади Гітлера на ньому поставили хрест – подейкують, що лімузин порахували надмірно розкішним та таким, що суперечить ідеології націонал-соціалізму. З чуток, всього було випущено дві таких машини, і яка їхня доля на сьогодні, невідомо.

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn autoevolution.com

Maybach Zeppelin DS 8 від Spohn autoevolution.com

І ось, як з'ясував OBOZREVATEL, саме копію такого автомобіля деякий час тому почали будувати в Україні. Проте, зараз репліка простоює на одному з СТО під Києвом, про що свідчать фото, опубліковані сайтом TopGir.

Недороблена копія Майбаха topgir.com.ua

Недороблена копія Майбаха topgir.com.ua

На зображеннях видно, що автомобіль в кращому випадку зібраний на половину, при цьому роботи по ньому, судячи з усього, вже не ведуться давно. Не виключено, що у власника виникли фінансові труднощі, тому йому довелося зупинити проект. Тому можна зробити висновок, що створення копії Майбаха знаходиться під великим питанням.

Недороблена копія Майбаха topgir.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили автомобіль для боротьби з коронавірусів.

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