В Україні випустили автомобіль для боротьби з пандемією COVID-19

Віталій Сазонов Новини 15:39, 27.04.2020

Українська корпорація Богдан (місто Черкаси) випустила автомобіль, який допоможе боротися з коронавірусом. Його призначення – дезінфекція об'єктів інфраструктури (доріг та тротуарів).

Спеціальний дезінфікуючий автомобіль, що отримав назву Богдан-3378, побудований на базі вантажівки Hyundai HD78. На платформу "корейця" встановили бак об'ємом 3000 літрів, а в задній частині машини – на рівні ліхтарів – змонтували спеціальні розпилювачі для обробки доріг. Крім того, є два окремих шланга-підведення довжиною 30 метрів – з їх допомогою можна дезінфікувати тротуари.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua

Оскільки вантажівка є безкапотною, а її радіус розвороту складає всього 13 метрів, спецтехніка відмінно підходить для експлуатації в міських умовах. Автомобіль можуть викоистовувати структури ДСНС, комунальних служб та закладів охорони здоров'я.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua
Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua

Поки проведений лише один екземпляр Богдан-3378, але якщо на таку машину буде попит, корпорація готова налагодити серійне виробництво.

Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua
Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua
Дезінфікуючий автомобіль Богдан
bogdan.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили авто з характеристиками суперкара.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Ціна від $500 тисяч: Венедіктова приховала в декларації квартиру в Києві

Філатов вимагає у Зеленського справедливості замість політичних репресій

"Купував удвічі дешевше, а продавав утричі дорожче": в мережу злили нові "плівки Єрмака"

У Польщі задумали відправити чартери за заробітчанами з України

Зеленський доручив відкрити ринки на тлі масових бунтів по всій країні