В Україні відкрили найшвидшу зарядку для електромобілів

Минулої п'ятниці у Львові відбулося урочисте відкриття унікального комплексу швидкісних зарядок для електрокарів. Нині це найпотужніша станція електрозарядок в Україні.

Як дізнався OBOZREVATEL, унікальний чарджер встановила міжнародна платформа зарядних станцій Go To-U. Комплекс складається з двох зарядних станцій, які разом можуть приймати одночасно до чотирьох автомобілів. Його загальна потужність – 144 кВт (дві зарядки по 50 кВт і ще дві по 22 кВт).

У Львові відкрили найпотужніший зарядний комплекс для електромобілів в Україні. Фото: Богдан Рогаля, Facebook

Зарядна станція розташована на паркінгу ТРЦ Victoria Gardens. Плата за користування чарджером становить 9 грн за 1 кВт. Власники електромобілів можуть завчасно забронювати місце зарядки завдяки додатку To-U.

У Львові відкрили найпотужніший зарядний комплекс для електромобілів в Україні. Фото: Богдан Рогаля, Facebook

У Львові відкрили найпотужніший зарядний комплекс для електромобілів в Україні. Фото: Lena Artemenko, Facebook

У Львові відкрили найпотужніший зарядний комплекс для електромобілів в Україні. Фото: Lena Artemenko, Facebook

Наразі платформа Go To-U об'єднує більш як 65 тис станцій у 47 країнах світу, встановлених у громадських місцях. Усі зарядки об'єднані в мобільному додатку, за допомогою якого можна прокласти шлях до найближчого чарджера або ж, наприклад, зарезервувати його на відповідний час.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що свої перші національні електромобілі представили поляки – це будуть кросовер і хетчбек.