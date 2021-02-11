В Україні відбулася презентація гібридних моделей Subaru

В Україні відбулася всеукраїнська презентація нових моделей Forester та XV з гібридною технологією e-Boxer.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після поновлення навесні минулого року моделі Forester сімейство доповнили гібридною модифікацією e-Boxer.

В Україні відбулася всеукраїнська презентація нових моделей Forester і XV з гібридною технологією e-Boxer subaru.ua

Зовні гібридний Forester e-Boxer практично не відрізняється від аналогічних моделей зі звичайним ДВС. А модель XV e-Boxer отримала ексклюзивний блакитний колір та унікальну синьо-чорну шкіряну обшивку салону.

Модель XV e-Boxer отримала ексклюзивний блакитний колір subaru.ua

Гібридна силова установка обох машин побудована на базі дволітрового "опозитника", який був серйозно модернізований: з'явилося безпосереднє уприскування палива та підвищена ступінь стиснення. Потужність агрегату досягає 145 к.с., а крутний момент – 188 Нм. У корпус варіатора вбудований електромотор із віддачею 12,3 к.с. та 66 Нм, який допомагає під час старту з місця та розгону. У систему також входить літій-іонна батарея ємністю 4,8 Ач. Середня витрата палива гібридної модифікації Forester становить 7,1 літра на 100 км пробігу.

Для XV e-Boxer використовується унікальна чорно-синя шкіряна обшивка салону subaru.ua

Фірмовий комплекс EyeSight об'єднує адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі. А позашляхова електроніка X-Mode тепер дворежимна: є окремі налаштування для їзди по ґрунтовці й по бруду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Subaru готує перший серійний електричний кросовер, а також презентувала нову генерацію купе BRZ.