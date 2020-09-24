В Україні у 9-річного Mercedes скрутили пробіг на 525 000 км

Obozrevatel Новини 13:45, 24.09.2020

В Україні виставили на продаж вживаний автомобіль з колосально скрученим пробігом. У 9-річного Mercedes-Benz E-Class випуску відмотали як мінімум 525 тис. км.

Відповідне оголошення про продаж машини OBOZREVATEL виявив на сайті auto.ria.

Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria

Як випливає з опису, продавець зазначив, що пробіг Mercedes-Benz E200 2011 року становить 155 000 км, приблизно такий самий показник і на одометрі машини – 148 200 км. Однак перевірка по базах даних показала, що реальний пробіг автомобіля становить 682 тис. км.

Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Скріншот оголошення

Мало того, в реальності він може бути ще більшим, оскільки перевірка була зроблена 4 роки і 6 місяців тому. Тобто, на сьогодні втомобіль, можливо, проїхав 1 млн км або ще більше.

Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria
Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria
Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria
Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria
Mercedes E-Class 2011, пробіг якого скрутили мінімум на 525 тис. Км.
Фото: auto.ria

До речі, такі маніпуляції з "Мерседесами" – не рідкість. Автомобілі цієї німецької марки добре зберігаються, на їх стан здебільшого впливає вік, а не пробіг. Раніше OBOZREVATEL вже показував приклад подібного авто: 10-річний Mercedes E-Class, який недавно продавали в Німеччині, встиг наїздити 975 тис. км, при тому, що зберігся він як нове авто.

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