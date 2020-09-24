В Україні у 9-річного Mercedes скрутили пробіг на 525 000 км

В Україні виставили на продаж вживаний автомобіль з колосально скрученим пробігом. У 9-річного Mercedes-Benz E-Class випуску відмотали як мінімум 525 тис. км.

Відповідне оголошення про продаж машини OBOZREVATEL виявив на сайті auto.ria.

Як випливає з опису, продавець зазначив, що пробіг Mercedes-Benz E200 2011 року становить 155 000 км, приблизно такий самий показник і на одометрі машини – 148 200 км. Однак перевірка по базах даних показала, що реальний пробіг автомобіля становить 682 тис. км.

Мало того, в реальності він може бути ще більшим, оскільки перевірка була зроблена 4 роки і 6 місяців тому. Тобто, на сьогодні втомобіль, можливо, проїхав 1 млн км або ще більше.

До речі, такі маніпуляції з "Мерседесами" – не рідкість. Автомобілі цієї німецької марки добре зберігаються, на їх стан здебільшого впливає вік, а не пробіг. Раніше OBOZREVATEL вже показував приклад подібного авто: 10-річний Mercedes E-Class, який недавно продавали в Німеччині, встиг наїздити 975 тис. км, при тому, що зберігся він як нове авто.