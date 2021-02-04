В Україні тимчасово не штрафуватимуть автомобілі на іноземних номерах

В Україні тимчасово перестануть штрафувати автомобілі на іноземних номерах. В МВС чекатимуть голосування Верховної Ради за законопроєкти про доступне розмитнення №4643-Д та №4644-Д.

Йдеться про штрафи, які застосовуються до водіїв без вагомої причини і явних порушень ПДР. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Ковальчук.

"Вчора мав особисту зустріч із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Обговорили питання послаблення тиску на власників "євроблях". Отримав відповідь, що на період до голосування за законопроєкти про доступне розмитнення №4643-Д і №4644-Д буде пауза на застосування санкцій до водіїв "євроблях", без вагомої причини і явних порушень ПДР та закону з їхньої сторони", – сказав Ковальчук.

Він наголосив, що це стосується тільки періоду до прийняття закону та періоду його дії з моменту набрання чинності.

В Україні не штрафуватимуть "євробляхи" до голосування за законопроєкти про доступне розмитнення Скріншот

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів, що "євробляхерів" почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП не можуть визначити власника такого авто.