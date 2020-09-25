В Україні створили "Запорожець" в стилі Lamborghini: як він виглядає

У Маріуполі створили один з найнеймовірніших ЗАЗ-968М, які тільки можна зустріти на дорогах. Автомобіль отримав ряд нестандартних доробок, і головною з них, мабуть, є ламбо-двері.

Про незвичайний тюнінг "Запорожця" розповів власник машини у своєму блозі на сайті Drive2.

Запорожець з Маріуполя, який пройшов вражаючий тюнінг. Фото: drive2

Робота над ЗАЗ-968М 1994 року випуску була пророблена грунтовна: наприклад, ті самі двері не просто опускаються і піднімаються. Вони роблять це плавно, оскільки оснащені гідроопорами (по два на кожних дверях).

Запорожець з Маріуполя, який пройшов вражаючий тюнінг. Фото: drive2

Запорожець з Маріуполя, який пройшов вражаючий тюнінг. Фото: drive2

Крім цього, "Запорожець" отримав занижену підвіску і колеса в дусі стенс-культури. У салоні "жужика" прописалися шкіряні сидіння від Alfa Romeo та важіль КПП у вигляді поршня.

Запорожець з Маріуполя, який пройшов вражаючий тюнінг. Фото: drive2

Запорожець з Маріуполя, який пройшов вражаючий тюнінг. Фото: drive2

А ось за рух машини відповідає стандартний 1,2-літровий двигун потужністю 40 к.с.

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