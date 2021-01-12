В Україні створили унікальний трейлер для геймерів

У популярній соцмережі з'явилися фото та відео унікального трейлера, створеного українськими майстрами.

Про це повідомляється на сторінці kharkiv_cars у Instagram. "Космічний" трейлер розроблений та побудований фахівцями харківського тюнінг-ательє Busman tuning на замовлення британської компанії Gaming Party Bus.

Унікальний трейлер відправиться з України до замовника у ОАЕ obozrevatel.com

Побачити унікальний причіп для геймерів можна на харківському авторинку "Лоск", а через кілька днів трейлер буде відправлений з України до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Це вже не перший проект, реалізований за замовленням лондонської компанії. Раніше майстрами Busman_tuning був побудований не менше футуристичний автобус для геймерів на шасі Iveco Daily.

Раніше майстрами Busman_tuning був побудований не менше футуристичний автобус для геймерів на шасі Iveco Daily obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , в Україні виробництво автомобілів скоротилося на 32%, а покупці воліють завозити старі іномарки.