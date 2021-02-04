В Україні створили унікальний дешевий електромобіль

Сергій Мельник із Олександрії, що у Кіровоградській області власноруч створив електромобіль. Власник розповідає, що авто доволі жваве і вже як рік він на ньому катається. І витратив чоловік на нього всього 65 тис. грн.

Працювати з електротранспортом Сергій почав декілька років тому. Спочатку він перетворив звичайний велосипед на електричний. Встановив на нього колесо з двигуном, акумулятор, контролер і зарядний пристрій. Про це повідомляє 24 канал.

Згодом Сергій взявся за створення автомобіля. Його розробка та збирання зайняли два роки. В основі конструкції – міцна рама, адже авто розраховано на трьох людей. Також ззаду машина має достатньо великий багажник. Ходова частина власної конструкції, з використанням коліс від мопеда. Рульове управління – мотоциклетного типу, з трапецією на верхніх осях.

Каркас кузова чоловік зібрав з легких металевих профілей, зовнішні панелі – з пластика, а дах зробив з сендвіч-панелі з термоізоляцією. Водійське сидіння запозичив від невідомої іномарки, і самостійно зробив задній двомісний диванчик.

Водійське місце розташовано спереду по центру. Біля нього є тріп-комп’ютер і екран, який відображає інформацію щодо стану батареї. Також транспортний засіб має склоочисник та повний комплект світлотехніки, необхідний для руху дорогами загального користування.

Майстер зазначає, що головне в його створінні – це електричний привід. Він придбав енергомістку, витривалу і довговічну літій-титанатну батарею. Від неї живиться електродвигун потужністю 1,5 Вт. В парі із штатним редуктором він розганяв машину до 60 км/год, але конструктор обмежив максимальну швидкість до 45 км/год заради економії енергії батареї.

Сьогодні на одній зарядці автомобіль може проїхати 30 км. "Заправляється" машина від звичайної розетки 220 В. Що цікаво, на 100 км пробігу Сергієві потрібно всього 4,5 кВт. За сьогоднішніми тарифами вартість експлуатації цього електромобіля майже дорівнює тому, скільки можна витрачати на утримання велосипеда.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Ужгороді чоловік відреставрував 90-річний FIAT-NSU 508, який 30 років був без догляду. Відновлене авто має кузов з двома дверима, які відкриваються проти ходу машини. А боковини капота замість вентиляційних прорізів мають регульовані лючки.