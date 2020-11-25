В Україні створили незвичайний броньовик – на базі Renault Kangoo

В Україні побудували незвичайний броньовик – на базі Renault Kangoo. Сам по собі автомобіль з'явився на світ ще 5 років, однак інформація про нього стала відома тільки зараз – після того, як його продали до Сербії.

Як пише PiataAuto, в той час як в основному броньовані автомобілі будують на основі великих позашляховиків або ж розкішних лімузинів, українські умільці пішли іншим шляхом і зробили захищену капсулу на базі бюджетного фургона "Рено". Водночас неясно, для яких цілей був створений такий броньовик: від моменту виготовлення машини у 2015 році нею практично не користувалися. Лише недавно фургон придбав невідомий бізнесмен з Балкан, заплативши за броньований "Кенгу" 37 720 євро. До цього покупця ніяк не могли знайти.

Захищений Renault Kangoo може похвалитися середнім рівнем броні – BR4. На практиці це означає, що він може витримати тільки кулі від пістолетів або гвинтівок малого і середнього калібру. Капсула має найпростішу конструкцію: машина зсередини облицьована сталевими пластинами. Подібні рішення застосовуються в інкасаторських авто.

Під капотом машини – стандартний дизельний двигун 1.5 dCi на 75 к.с. Як відчутне додовання ваги позначилося на динаміці і без того малопотужного мотора, невідомо.

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