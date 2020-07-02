В Україні стартував продаж нового кросовера Skoda Kamiq

Новий компактний кросовер Skoda Kamiq можна не тільки замовити, але і протестувати в офіційній дилерській мережі чеського бренду в Україні.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

Продовжуючи історію успіху кросоверів чеської марки, на український ринок виходить новий гравець – найкомпактніший представник сімейства SUV – Skoda Kamiq. За традицією назву кросовера Skoda починається на букву "K" і закінчується на "Q". Як пояснюють маркетологи компанії, слово Kamiq походить з мови інуїтів, корінного народу північній частині Канади і Гренландії, і позначає предмет, який настільки добре пасує своєму власникові, що відчувається як друга шкіра.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

Kamiq – це нова генерація автомобілів марки, з новим інтер'єром і передовими технічними розробками. Новинка отримала привабливий і впізнаваний дизайн. Серед оригінальних рішень – динамічні вогні поворотников спереду і ззаду.

Продуманий до дрібниць, Kamiq пропонує "розумні рішення" на кожен день: парасольку в двері, захисні накладки на кромці дверей, знімний ліхтарик, фаркоп з електроприводом. Впевнено почувати себе на легкому бездоріжжі кросоверу допоможе рекордний в класі дорожній просвіт – 188 мм.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

Салон Kamiq порадує шанувальників марки звичним простором і комфортом. В якості опції для новинки доступні цифрова панель приладів з екраном на 10,25 дюйма, а також широкі комунікаційні можливості c інформаційно-розважальної системи Skoda Connect.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

При своїх компактних розмірах, новинка має місткий багажник, об'єм якого варіюється від 400 до 1395 л в залежності від положення сидінь другого ряду.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

В арсеналі новинки – сучасні асистенти безпеки, включаючи системи ESC, XDS, Multi-Collision Brake, RKA, система допомоги при старті вгору, автоматична система перемикання світла фар та ін.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

На вітчизняному ринку автомобіль пропонується з бензиновими двигунами 1.0 TSI (116 к.с.), 1.5 TSI (150 к.с.), 1.6 МРI (110 к.с.), а також дизелем 1.6 TDI (116 к.с.) , які можуть працювати в парі з 5- або 6-ступінчастою "механікою", автоматичною 6-ступінчастою КП Tiptronic і 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG.

2021 Skoda Kamiq. фото: skoda.com

Більше інформації про моделі можна знайти на сайті компанії "Єврокар" або у офіційних дилерів SKODA.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda представила свій перший електричний кросовер.