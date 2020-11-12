В Україні стартував продаж найпотужнішої версії Peugeot 508, яка оснащується 215-сильним бензиновим мотором.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Сімейство Peugeot 508 в Україні поповнилося новою версією з мотором 1,6 PureTech 215 і 8-ступенчатоим "автоматом".

Peugeot 508 peugeot.ua

Флагман французького бренду відмінно зарекомендував себе на вітчизняному ринку – модель завоювала почесний титул "Автомобіль року в Україні 2020".

Новий бензиновий двигун 1,6 PureTech 215 відкриває нові грані моделі 508 – це найпотужніша і динамічна модифікація, доступна українським покупцям. 1,6-літровий з турбонаддувом і системою безпосереднього вприскування розвиває потужність 215 к.с., а обертовий момент досягає 300 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат" японської компанії Aisin.

Peugeot 508 peugeot.ua

На розгін 0-100 км/год фастбеку потрібно 8,5 секунд, а максимальна швидкість досягає 247 км/год. При цьому витрата палива в змішаному циклі складає 7 л на 100 км.

Новинка буде доступна в двох комплектаціях – Allure і GT-Line. Вартість новинки стартує з позначки 956 200.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Peugeot представила найпотужніші автомобілі бренду.