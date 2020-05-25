В Україні стартував продаж моделей Renault з ГБО

Компанія Renault почала продаж популярних моделей Logan і Sandero з газобалонним обладнанням.

В Україні стартував продаж Renault Logan і Sandero з ГБО renault.ua

В офіційній дилерській мережі Renault в Україні знову з'явилися автомобілі з фірмовим ГБО. Серед переваг таких версій – збільшений запас ходу, зручна і безпечна система подачі палива з автоматичним управлінням, помітне зниження витрат на паливо і турбота про навколишнє середовище.

Серед позитивних особливостей використання газу – збереження захисної олійної плівки на стінках циліндрів, відсутність нагару на свічках запалювання і зниження навантаження на шатунно-поршневу групу. У результаті двигун прослужить довше. Важливо, що використання газу порівняно з бензином дозволяє знизити рівень викидів NOx у 2 рази, а CO і CH – в 10 разів.

В Україні стартував продаж Renault Sandero з ГБО renault.ua

У моделях Renault використовується сучасне і надійне обладнання італійської компанії BRC Gas Equipment. Близько 50 років вона є лідером у сфері проектування і виробництва ГБО для автомобілів, що працюють як на стислому, так і на зрідженому газі. Причому, розробка і виробництво всіх компонентів системи відбувається на власних підприємствах компанії.

В Україні стартував продаж Renault Logan із ГБО renault.ua

При переобладнанні автомобіля у офіційного дилера зберігається стандартна заводська гарантія 3 роки або 100 тисяч км пробігу. Крім того, надається гарантія від виробника ГБО – 3 роки або 200 тисяч км пробігу.

Технічне обслуговування ГБО проводиться одночасно з плановим ТО в будь-якому дилерському центрі Renault в Україні. Крім того, автомобілі з ГБО можна придбати в рамках бонусних програм Renault Finance.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Renault планує поповнити сімейство електромобілів.

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