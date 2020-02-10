В Україні стартував продаж Kia Sportage Comfort з повним приводом

Родина Kia Sportage розширилася за рахунок нової версія "Комфорт" з повнопривідною трансмісією.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Протягом декількох років Kia Sportage входить в число найбільш популярних автомобілів в Україні. За даними асоціації "Укравтопром" в 2019 році Sportage став найбільш продаваним новим авто в нашій країні.

Kia Sportage kia.ua

Однією зі складових успіху є багатство вибору комплектацій, а також двигунів і трансмісій, що дозволяє підібрати Sportage відповідно до смаків і фінансових можливостей.

Kia Sportage kia.ua

Відтепер перед покупцями відкривається ще більше можливостей, адже дизельний Sportage в найпопулярнішою комплектації "Комфорт" вперше пропонується з повнопривідною трансмісією. Таким чином, до переваг тяговитого (320 Нм) і економічного (витрата палива – від 5,2 л / 100 км) турбодізельного двигуна, агрегатованого 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DCT, можна додати почуття впевненості і безпеки, яке дарує повний привід на наших далеких від ідеалу дорогах.

Kia Sportage kia.ua

Комплектація "Комфорт" включає в себе 6 подушок безпеки, ABS і систему електронної динамічної стабілізації, датчики дощу і світла, круїз-і клімат-контроль, дзеркала заднього виду з обігрівом і електричним приводом, підігрів керма і передніх сидінь, електросклопідйомники всіх дверей, мультимедійну систему з 7-дюймовим сенсорним екраном, а також можливістю підключити смартфон за допомогою Android Auto і Apple Car Play, камера заднього виду, 17-дюймові легкосплавні диски. Вартість такого автомобіля складає 23990 євро *.

Kia Sportage kia.ua

Гарантія на автомобілі Kia складає 5 років або 150 тисяч км (в залежності від того, що настане раніше). Нова модифікація вже доступна в офіційній дилерській мережі Kia в Україні.

* Ціни включаючи ПДВ станом на 06.02.2020 р Розрахунки в гривні за курсом, зазначеним на сайті в день виписки рахунку-фактури. Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Kia розширює сімейство кросоверів.

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