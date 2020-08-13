В Україні стартував новий соціальний проект "Вело Skoda"

Будучи офіційним представником бренду Skoda в Україні, компанія "Єврокар" активно підтримує ініціативу "Skoda за безпечний рух". В цьому році до списку соціальних ініціатив додався новий проект – "Вело Skoda", який пройде в дилерських центрах чеського бренду з 15 серпня по 12 вересня.

Новий проект "Вело Skoda" покликаний привернути увагу до безпеки велосипедистів. фото: skoda-auto.ua

Історія компанії Skoda починалася з виробництва велосипедів. Тож не дивно, що компанія дуже трепетно ставиться до велоруху та активно сприяє підвищенню рівня безпеки руху велосипедистів.

Skoda пропонує великий асортимент аксесуарів для велосипедистів. фото: skoda-auto.ua

Крім того, більше 16 років Skoda є партнером всесвітньо відомої велогонки "Тур де Франс", а також підтримує також ряд інших національних і міжнародних спортивних змагань велосипедистів, включаючи Vuelta a Espana в Іспанії, "Київська Сотка" в Україні та ін.

Skoda є багаторічним партнером велогонки "Тур до Франс". фото: skoda-auto.ua

Велорух сьогодні – стиль життя, спільнота цілеспрямованих людей, які слідують здорового та активного способу життя. У європейських країнах дуже популярно пересування на велосипедах: місцева влада створюють парковки для велосипедистів, прокладають багатокілометрові велодоріжки, а в деяких містах двоколісний транспорт можна зустріти навіть частіше, ніж автомобіль.

Skoda пропонує широку гаму моделей велосипедів, в тому числі, дитячих. фото: skoda-auto.ua

В Україні велосипедний рух з кожним роком стає популярнішим і все більше зростає необхідність розвитку інфраструктури. Компанія "Єврокар" поставила перед собою мету сприяти створенню більш комфортних і безпечних умов для пересування на велосипеді в Україні, в рамках проекту "Вело Skoda".

15 серпня в 11:00 у сонячній Одесі, в дилерському центрі "Автотрейдинг-Одеса", відбудеться урочисте підписання "Меморандуму про безпеку" директором компанії "Єврокар" Мариною Яковлєвої та представниками місцевої влади Одеси. Основною метою підписання документа є залучення муніципальних властей до безпеки велосипедистів і розвитку необхідної інфраструктури.

Після урочистої частини заходу гості зможуть взяти участь у велосипедному заїзді, а також відвідати майстер-класи "Бути передбачуваним на дорозі – бути в безпеці" і "Крути педалі безпечно". Подібні заходи відбудуться також у Львові, Києві та Харкові.

Заходи в рамках проекту "Вело Skoda" пройдуть в декількох містах України. фото: skoda-auto.ua

Графік заходів:

15 серпня – Одеса (ДП "Автоцентр Базис Авто" (майстер-класи) і "Автотрейдинг-Одеса" (підписання Меморандуму);

29 серпня – Львів (ДП "Автотрейдінг – Львів" (підписання Меморандуму) і "Галич- Авто" (майстер-класи);

5 вересня – Київ (ДП "Автоцентр Прага Авто" (майстер-класи) і "1-й Автоцентр SKODA" (підписання Меморандуму);

12 вересня – Харків (ДП "Автотрейдінг-Харків" (підписання Меморандуму) і "Соллі- Плюс" (майстер-класи).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нову модель Skoda назвали в честь велосипедів.