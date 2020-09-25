В Україні стали офіційно продавати автомобілі Lada складання ЗАЗ

На українському ринку офіційно стали доступні нові автомобілі Lada, зібрані в Україні. А саме, їх складання здійснює Запорізький автомобільний завод.

На офіційному сайті Lada в Україні з'явився прайс-лист на продукцію, в якому велика частина автомобілів відзначені, як вироблені на ЗАЗі. Роки випуску машин українського виробництва – 2019 і 2020.

Lada Largus. Фото: lada.ua

З цього ж прайсу виходить, що в Україні локалізували майже весь модельний ряд АвтоВАЗ: Lada Granta, Lada XRay, Lada Largus, а також Lada Vesta Sedan і SW Cross.

Lada Granta Скріншот прайс-листа

Lada XRay. Скріншот прайс-листа

Lada Largus. Скріншот прайс-листа

Lada Vesta Скріншот прайс-листа

Lada Vesta SW Cross. Скріншот прайс-листа

Автомобілі доступні в різних версіях і комплектаціях. Найдешевша "Лада" українського складання – це базова "Гранта" з 98-сильним мотором і 4-ступінчастою автоматичною КПП, вона оцінена в 216 530 грн. А ось найдорожчий автомобіль – Vesta SW Cross 18 на "механіці" за 381 680 грн.

З цього ж прайс-листа випливає, що "Лади" українського виробництва трохи дешевше тих, що виробляються на батьківщині, в Росії. Наприклад, вироблена в РФ Lada XRay варто 322 960 грн, а його "побратим" з України в аналогічному виконанні – 315 620 грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почалася збірка кросовера Renault Arkana.