В Україні сфотографували Porsche за 5 млн з причепом, як у Жигулів

На українських дорогах сфотографували досить цікавий легковий автопоїзд. Картина примітна тим, що помічений тандем є "симбіозом" дуже дорого з дуже дешевим.

Як з'ясував OBOZREVATEL, до люксовому універсалу Porsche Panamero Sport Turismo причепили самий звичайний причіп – такий, який зазвичай служить доважком до Жигулів, ГАЗів і ЗАЗів.

Навіщо власникові автомобіля за 4,8 млн грн (саме стільки коштує Porsche Panamera Sport Turismo в Україні) звичайний причіп на литих дисках, загадка. Найчастіше власники такого роду авто вдаються до замовлення доставки.

Хай там що, але є в цьому і гарний знак – побачене говорить про те, що власник, незважаючи на свої доходи та соціальний статус, не соромиться подібних "народних рішень".

Відзначимо, що Porsche Panamero Sport Turismo є не тільки одним з найдорожчих, але й найшвидших та технологічних авто сучасності. Універсал оснащується плагін-гібридною установкою, яка сумарно видає 550 к.с. потужності. Розгін до "сотні" займає у нього 3,8 секунди, а максимальна швидкість дорівнює 304 км/год.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL:

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