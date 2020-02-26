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26 лютого • оновлено в 15:18
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В Україні розробляють електромобіль за ціною Renault Logan

1.9т
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Група українських ентузіастів працює над створенням електромобіля, який буде пропонуватися за доступною ціною. Очікується, що він буде коштувати на рівні Renault Logan – 9-12 тис. доларів.

Як пише TopGir, в розпорядженні якого опинилася інформація по даному проекту, у автомобіля вже є назва – Порто-Франко 42. Перша частина імені означає "вільний порт "(власне, саме так цей вислів і перекладається з італійської), а число 42 відсилає до населення України в мільйонах.

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

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Габарити Порто-Франко 42 становлять 4,5 х 1,8 х 1,55 м, а кліренс дорівнює 165 мм. Електромобіль, що разробляється, відноситься до С-класу, при цьому випускати його планують в декількох кузовах, але поки лише представлена версія седан. Позиціонується майбутня новинка як молодіжне авто з прицілом на молодь.

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

Порто-Франко 42

Порто-Франко 42

topgir.com.ua

На даний момент готові лише ескізи машини, проте на них вона виглядає досить деталізовано. Електрокар отримає спортивну і стрімку зовнішність, при цьому в його дизайні простежуються риси Kia Stinger, а також Hyundai Ioniq и i30. Над екстер`єром моделі працює український дизайнер Роман Прядько.

Kia Stinger

Kia Stinger

caranddriver.com

Hyundai Ioniq

Hyundai Ioniq

caranddriver.com

Порто-Франко 42 зможе прискорюватися до "сотні" менш ніж за 10 сек.

Розробники проекту відзначили, що зараз ведуться переговори щодо запуску електрокара в серію. Виробництво планується почати після того, як рівень якості та безпеки моделі буде доведений до світових стандартів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, днями Renault представила новий електромобіль – компакт-кар для міста з запасом ходу 180 км.

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Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
електромобілі фотографии
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
В Украине разрабатывают электромобиль... На данный момент готовы лишь эскизы машины, однако на них она выглядит довольно детализировано... К.лоуны
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