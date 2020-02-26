В Україні розробляють електромобіль за ціною Renault Logan

Група українських ентузіастів працює над створенням електромобіля, який буде пропонуватися за доступною ціною. Очікується, що він буде коштувати на рівні Renault Logan – 9-12 тис. доларів.
Як пише TopGir, в розпорядженні якого опинилася інформація по даному проекту, у автомобіля вже є назва – Порто-Франко 42. Перша частина імені означає "вільний порт "(власне, саме так цей вислів і перекладається з італійської), а число 42 відсилає до населення України в мільйонах.
Порто-Франко 42
topgir.com.ua
Габарити Порто-Франко 42 становлять 4,5 х 1,8 х 1,55 м, а кліренс дорівнює 165 мм. Електромобіль, що разробляється, відноситься до С-класу, при цьому випускати його планують в декількох кузовах, але поки лише представлена версія седан. Позиціонується майбутня новинка як молодіжне авто з прицілом на молодь.
Порто-Франко 42
topgir.com.ua
Порто-Франко 42
topgir.com.ua
На даний момент готові лише ескізи машини, проте на них вона виглядає досить деталізовано. Електрокар отримає спортивну і стрімку зовнішність, при цьому в його дизайні простежуються риси Kia Stinger, а також Hyundai Ioniq и i30. Над екстер`єром моделі працює український дизайнер Роман Прядько.
Kia Stinger
caranddriver.com
Hyundai Ioniq
caranddriver.com
Порто-Франко 42 зможе прискорюватися до "сотні" менш ніж за 10 сек.
Розробники проекту відзначили, що зараз ведуться переговори щодо запуску електрокара в серію. Виробництво планується почати після того, як рівень якості та безпеки моделі буде доведений до світових стандартів.
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, днями Renault представила новий електромобіль – компакт-кар для міста з запасом ходу 180 км.
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