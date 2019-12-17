В Україні розбили новенький Mercedes G-Class за $ 500 000. Фото

В Україні розбили один із найдорожчих позашляховиків у світі. Йдеться про серійний тюнінгований "Ґелендеваґен" – Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar.
Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль потрапив у ДТП в Києві. Значна частина пошкоджень припали на передню частину автомобіля: позашляховик позбувся переднього крила, фари, решітки радіатора й бампера. Крім того, у ексклюзивного "німця" пошкоджені колеса з лівого боку, а також ліва задня колісна арка. Також у нього розкриті подушки безпеки.
З огляду на те, що ціна Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar в Україні становить приблизно 500 000 доларів, ремонт автомобіля буде явно недешевим.
Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
Скриншот з відео
Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
Скриншот з відео
Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
Скриншот з відео
Зазначимо, що ексклюзивний G-Wagen від Brabus у виконанні Widestar порівняно недавно надійшов у продаж – автомобіль дебютував лише цієї весни на Женевському автосалоні 2019. Від звичайного "Ґелендеваґена" такий автомобіль відрізняється зовнішнім обвісом, зміненим салоном та 800-сильним твін-турбомотором V8, з яким машина розганяється до "сотні" за 4,1 с.
Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
alainclass.com
Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
alainclass.com
Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
alainclass.com
Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar
alainclass.com
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, другий президент України Леонід Кучма пересів на броньований Mercedes останнього покоління.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".