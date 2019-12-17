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17 грудня • оновлено в 17:23
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В Україні розбили новенький Mercedes G-Class за $ 500 000. Фото

2.2т
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В Україні розбили один із найдорожчих позашляховиків у світі. Йдеться про серійний тюнінгований "Ґелендеваґен" – Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar.

Як з'ясував OBOZREVATEL, автомобіль потрапив у ДТП в Києві. Значна частина пошкоджень припали на передню частину автомобіля: позашляховик позбувся переднього крила, фари, решітки радіатора й бампера. Крім того, у ексклюзивного "німця" пошкоджені колеса з лівого боку, а також ліва задня колісна арка. Також у нього розкриті подушки безпеки.

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З огляду на те, що ціна Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar в Україні становить приблизно 500 000 доларів, ремонт автомобіля буде явно недешевим.

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Скриншот з відео

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Скриншот з відео

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Розбитий Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Скриншот з відео

Зазначимо, що ексклюзивний G-Wagen від Brabus у виконанні Widestar порівняно недавно надійшов у продаж – автомобіль дебютував лише цієї весни на Женевському автосалоні 2019. Від звичайного "Ґелендеваґена" такий автомобіль відрізняється зовнішнім обвісом, зміненим салоном та 800-сильним твін-турбомотором V8, з яким машина розганяється до "сотні" за 4,1 с.

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

alainclass.com

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

Mercedes-Benz Brabus G800 Widestar

alainclass.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, другий президент України Леонід Кучма пересів на броньований Mercedes останнього покоління.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
ДТП позашляховик
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Гоша Злой
Гоша Злой
полет был нормальным
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