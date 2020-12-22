В Україні "прописався" гібридний кросовер DS 7 Crossback

В Україні почалися офіційні продажі гібридного кросовера французького бренду DS.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Повнопривідний кросовер DS 7 Crossback E-Tense 4x4 отримав у своє розпорядження гібридну силову установку, що може підзаряджатися.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 прибув в Україну newspressuk.com

Вона включає у себе бензиновий 1,6-літровий бензиновий турбомотор, два електродвигуна для приводу кожної пар коліс, 8-ступіневу автоматичну коробку перемикання передач та тяговий акумулятор ємністю 13,2 кВтг.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 має потужність 300 к.с. newspressuk.com

Потужність ДВС становить 200 к.с., а сумарна потужність досягає 300 л.с. З таким арсеналом новинка здатна розганятися до 100 км/год всього за 5,9 с, а максимальна швидкість досягає 235 км/год. При цьому середня витрата палива становить лише 1,5 л на 100 км.

Завдяки батареї автомобіль може долати на електротязі до 50 км newspressuk.com

Завдяки батареї автомобіль може долати на електротязі до 50 км. Вбудований зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт дозволяє повністю зарядити АКБ менш ніж за 2 години, а у русі батарею заряджає система рекуперації енергії гальмування.

Вбудований зарядний пристрій потужністю 7,4 кВт дозволяє повністю зарядити АКБ менш ніж за 2 год newspressuk.com

Для українських покупців новинка буде запропонована у максимальній комплектації Grand Chic. У великій список устаткування увійшли, у тому числі, активна підвіска Active Scan Suspension, система зміни режимів їзди Sensorial Drive, бічні вікна з подвійним ламінуванням, асистент автоматичного паркування, система кругового огляду, сидіння з підігрівом, вентиляцією та масажем, оздоблення з натуральної шкіри, світлодіодні фари. "противотуманки" з функцією підсвічування та інші опції.

Для українських покупців новинка буде запропонована у максимальній комплектації Grand Chic newspressuk.com

Вартість DS 7 Crossback E-Tense 4x4 в Україні стартує з позначки 1 859 900 грн.

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