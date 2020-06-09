В Україні продають вживані фари для авто за 14 500 євро

В Україні виставили на продаж незвичайні вживані фари. З огляду на їх походження та ціну, це, мабуть, найексклюзивніша та найдорожча автомобільна оптика, яка пропонується до покупки у нашій країні.

Як передає TopGir, за комплект светіодних фар просять чималі 14 500 євро. Це оптика від одного з найкрутішого та найдорожчого автомобіля в світі – гіперкара Bugatti Chiron. Такий автомобіль коштує 3 млн доларів, тому і запчастини від нього (для нього), відповідно, оцінюються недешево.

Фари від Bugatti Chiron, які продають в Україні за 14 500 євро topgir.com.ua

Однак інтерес в цій пропозиції викликає не тільки ціна, але й загадкова історія цих фар – не зовсім зрозуміло, як і навіщо вони потрапили до України. Справа в тому, що в нашій країні немає жодного Bugatti Chiron – автомобіль не завозився в нашу країну а ні офіційно, а ні сірими дилерами. В теорії, такі фари можна було застосувати на копії гіперкара, проте слабо віриться, що хтось з гаражних умільців готовий віддати такі гроші за "звичайні" фари.

Фари від Bugatti Chiron, які продають в Україні за 14 500 євро topgir.com.ua

Фари від Bugatti Chiron, які продають в Україні за 14 500 євро topgir.com.ua

Bugatti Chiron проводиться з 2016 року по теперішній час; всього компанія має намір побудувати 500 таких авто. На сьогодні це найшвидший автомобіль, який випускається серійно – завдяки 1040-сильному двигуну W16 він здатний розвивати швидкість 420 км/год.

Bugatti Chiron wikipedia.org

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