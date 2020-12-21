В Україні продають восьміколесний лімузин на базі 'Гелендваген'

Незвичайний тюнінгований Mercedes-Benz G500 2000 року пропонують придбати на одному з українських сайтів з продажу авто.

Про це повідомляє портал AutoRIA. Серед цікавих особливостей машини – двері типу "крило чайки", а також три пари задніх коліс.

Лімузин призначений для обслуговування весіль та інших урочистих заходів. Для цих цілей у 12-місному салоні розмістили затишні шкіряні дивани, розважальний комплекс з Wi-Fi, а також обов'язковий атрибут будь-якого свята – міні-бар.

Автомобіль має в своєму розпорядженні 5-літровий 306-сильний V8 та автоматичну трансмісію. На одометрі лімузина – 300 тисяч км. Оцінили восьміколесний всюдихід у скромну суму 31221 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , німецькі майстри тюнінгу перетворили армійський позашляховик Mercedes-Benz G-Class в будинок на колесах, а компанія Mercedes-Benz тестує на трасі Нюрбургринг повнопривідний всюдихід з портальними мостами.