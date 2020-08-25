В Україні продають рідкісний електромобіль на "блатних" номерах

У Житомирі випадковий автомобіліст сфотографував із салону своєї машини рідкісний електромобіль Peugeot iOn. Крім ексклюзивності самої машини, звертають на себе увагу також індивідуальні номерні знаки "електрички".

Фото опублікував Instagram-акаунт vehicles.exclusive.

Незвичайний електромобіль із не менш незвичайним номерами. Фото: vehicles.exclusive

Як видно, в електромобіля Peugeot iOn номери нової серії "КМ" (код Житомирської області) з чотирма сімками. До слова, офіційно такої номерний знак коштує 36 000 грн.

Судячи з усього, автомобіль нещодавно пригнали з Європи. Як пише Top Gear, ексклюзивні номерні знаки було видано Пежо у травні цього року, тоді як сам електрокар – 2011 випуску.

Також із фото випливає, що зараз цей автомобіль продається (на це вказує напис "продам" і номер телефону, що розміщені на склі).

Peugeot iOn Фото: autocar.co.uk

Характеристики Peugeot iOn такі: довжина автомобіля – 3,4 метра, потужність мотора – 64 к.с., а ємність батареї – 16 кВтг. До "сотні" хетчбек розганяється за 15,9 сек і розвиває максимальну швидкість 130 км/год; запас ходу на одному заряді складає 150 км.

У Європі Peugeot iOn продають у діапазоні 5 000–15 000 євро залежно від року випуску, стану і пробігу.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні нещодавно представили недорогий електромобіль для людей з інвалідністю.