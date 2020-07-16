В Україні продають рідкісне німецьке авто 1937 року

Німецький лімузин Wanderer W24 1937 року продають в Україні за $52 000. За класичний автомобіль, якому виповнилося 83 роки, ціна невелика, але все не так просто.

Wanderer W24 оцінили в $52 000. Фото: auto.ria.com

Зовні і всередині незвичайний вживаний автомобіль виглядає дуже добре, адже машина відреставрована. Салон теж у відмінному стані, крісла оздоблені світлою шкірою.

В автомобіль можуть поміститися шість осіб, а матерчатий дах можна зняти. Проте у машини немає як такої колекційної цінності. Навіть незважаючи на великий вік та гарний зовнішній стан, технічна частина в цьому Wanderer W24 не оригінальна.

Салон Wanderer W24 в хорошому стані. Фото: auto.ria.com

Під капотом – двигун від Волги потужністю 150 к.с., який працює в парі з п'ятиступеневою механічною КПП. Також в автомобілі з'явився підсилювач керма і дискові гальма спереду.

На жаль, в автомобілі не оригінальний двигун. Фото: auto.ria.com

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