В Україні продають нову Skoda, якій 28 років

В Україні виставили на продаж ретро-автомобіль, повз якого не може пройти практично будь-який фанат Skoda. Йдеться про модель Favorit, яка має відмінний стан і мінімальний пробіг.

Відповідне оголошення з'явилося у Facebook-спільноті Škoda Club Ukraine.

Skoda Favorit з мінімальним пробігом Maxim Panov, Škoda Club Ukraine

Дана Skoda Favorit була випущена в 1992 році, при цьому у автомобіля відмінний стан, оскільки нещодавно він пройшов процес реставрації. На одометрі хетчбека – лише 7,1 тис. км. По-суті, це нова машина.

Skoda Favorit з мінімальним пробігом Maxim Panov, Škoda Club Ukraine

Цікаво, що нинішній власник знайшов Шкоду кинутою в гаражі. Зараз він готовий розлучитися з ексклюзивом, проте вартість не повідомляється – як зазначено в оголошенні, цена договірна.

Що стосується характеристик, Skoda Favorit є хетчбеком С-класу (його довжина – 3,8 м). На перших порах автомобіль споряджався 1,3-літровим карбюраторним мотором на 58 сил, пізніше цей двигун замінили на 64-сильний агрегат того самого об'єму. Випускалася Skoda Favorit c 1987 по 1994 роки.

Skoda Favorit з мінімальним пробігом Maxim Panov, Škoda Club Ukraine

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