В Україні продають найкрутішу Toyota Camry XV70 у світі

В Україні виставили на продаж ексклюзивну Toyota Camry останнього покоління (XV70). Це американська версія седана з мотором 3.5 і в заводському тюнінгу TRD.

Незвичайна Кемрі знаходиться у дилера РІК АВТО, який спеціалізується на торгівлі екзотичними машинами.

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Вказується, що автомобіль новий (2020 року випуску) і у нього немає пробігу. Ціна такої Тойоти становить 52,4 тисячі доларів.

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Головна відмінність Toyota Camry TRD – це фірмовий пакет доопрацювань від Toyota Racing Development. Зокрема, зовні автомобіль виділяється обвісом, який складається з нової радіаторної решітки, бічних спідниць, переднього спліттера і спойлера ззаду. Також у нього особливі колеса в стилі болідів DTM (ширші і при цьому полегшені), за якими ховаються червоні гальмівні супорти. У салоні автомобіль відрізняється контрастною обробкою.

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Ще одна фішка такий Тойоти – спортивна підвіска і рульове управління. Седан має налаштоване під трек шасі, що було досягнуто за рахунок зменшеного на 15 мм кліренсу, більш жорстких амортизаторів і стабілізаторів збільшеної товщини. Крім того, на седані встановлено більш гучний вихлоп, який зайвий раз підкреслює агресивність автомобіля.

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Toyota Camry TRD, яку продають в Україні. Фото: rikauto.com.ua

Під капотом авто – атмосферне V6 3.5 (305 к.с.), який зістикований з восьмиступіневим "автоматам" з пелюстками перемикання передач на кермі (дял ручного режиму). Позначку у 100 км/год заряджений седан долає за 6 секунд, максимальна швидкість складає 220 км/год.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні може хлинути потік дешевих б / у авто з США. Причому – НЕ битих.