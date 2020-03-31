В Україні продають найбільш незвичайний Daewoo Lanos у світі

В Україні виставили на продаж Daewoo Lanos, який без сумнівів претендує на звання найбільш незвичайного Ланоса у світі. Фішка цього автомобіля – нетиповий радикальний тюнінг.

Зовні цей Деу одягнули в широкий обвіс з дуже масивними бамперами. А спереду і ззаду його взагалі не впізнати завдяки новій оптиці. Задні ліхтарі виконані в дусі класичних Ferrari, в той час як фари, судячи з усього, дісталися від Honda Accord 7 покоління (2002-2008).

Daewoo Lanos у незвичайному тюнінгу auto.ria

Ще одна цікава деталь – немає дверних ручок. В цілому ж зовнішній вигляд цього Ланоса досить страхітливий.

Daewoo Lanos у незвичайному тюнінгу auto.ria

У салоні ж автомобіль примітний спортивними сидіннями та кермом, а також яскравою обробкою з алькантари.

Daewoo Lanos у незвичайному тюнінгу auto.ria

Під капотом також відбулися зміни: тепер цей Ланосі використовує 2,0-літровий двигун від Opel Calibra, який видає не менше 150 к.с. (судячи з того, що встановлений фільтр-нулевик).

Daewoo Lanos в незвичайному тюнінгу auto.ria

Купити Daewoo Lanos в незвичайному тюнінгу пропонується за 4999 доларів. В оголошенні зазначається, що пробіг авто становить 10 000 км, але в це не дуже віриться – можливо, йдеться про пройдену відстань вже після доопрацювання і встановлення нового мотора.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні продають старий Opel за 500 000 євро. Фішка в тому, що автомобіль був випущений ще до війни.

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