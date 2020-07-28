В Україні продають "космічний" автомобіль. Фото

Cadillac Fleetwood 1959 року – унікальний вживаний автомобіль, який навіть у себе на батьківщині, у США, у 2020-му виглядає незвично. Але в Україні один із таких з'явився у продажу за $80 000.

За Cadillac Fleetwood 1959 року просять серйозну суму. Фото: auto.ria.com

Доволі дорого, проте машина дійсно ексклюзивна. Її зовнішність натхненна космічною та авіаційною тематиками, коли такий дизайн у середині ХХ століття досяг своєї кульмінації.

Крім того, за цим Cadillac відмінно стежили. Автомобіль перебуває в дуже гарному стані, а пробіг становить усього 10 тис. кілометрів. Його надійний V8 об'ємом 6,4 л потужністю 340 к.с. дозволить подолати набагато більше.

Під капотом Кадиллак – V8 об'ємом 6,4 л потужністю 340 к.с. Фото: auto.ria.com

Старий Cadillac Fleetwood відмінно оснащений: кондиціонер, клімат-контроль, електросклопідйомники та електричні регулювання сидінь, підсилювач керма.

Салон Cadillac Fleetwood також у гарному стані. Фото: auto.ria.com

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні виставили на продаж один із 24 виготовлених раритетних Rolls-Royce.