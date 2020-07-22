В Україні продають катафалк за 6 млн: як він виглядає

В Україні з'явився у продажу ексклюзивний катафалк Volvo без пробігу. Автомобіль знаходиться у офіційного дилера марки в Харкові, і просять за нього чимало – 6 млн грн (майже $220 000).

Відповідне оголошення було розміщено на сайті auto.ria.

Катафалк за 6 млн грн. Скріншот оголошення

Катафалк побудований на базі нового універсала Volvo V90. Замість звичайної задньої частини у автомобіля встановлена спеціальна надбудова, призначена для транспортування покійного.

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

Комплектація автомобіля – заводська Momentum. Вона включає в себе шкіряні сидіння, безключевой доступ, клімат-контроль, електропривод дверей багажника, мультимедіа з камерою заднього виду, датчики дощу і світла.

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

Катафалк за 6 млн грн. Фото: auto.ria.com

За рух незвичайного Вольво відповідає 190-сильний турбодизель об'ємом 2,0 літра, зістикований з 8-ступіневою АКПП.

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