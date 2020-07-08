В Україні продають броньований Mercedes за ціною Toyota Corolla
Дилер РІК АВТО, який торгує в Україні ексклюзивними машинами, виставив на продаж Mercedes-Benz S600 L Guard 2004 року. Це досить рідкісний броньований седан, тому і ціна у нього відповідна – 23,4 тис. доларів.
Незважаючи на те, що машині вже 16 років, користувалися нею не так вже й часто, про що свідчить пробіг в 86,3 тис. км. А крім захисту від куль і гранат, вона також пропонує гарне оснащення.
Салон Mercedes S600 W220 оброблений шкірою і деревом, на борту є такі опції, як електропривод всіх крісел, мультимедіа, чотиризонна кліматична установка. Також в автомобілі встановлений пневмопідвіска.
За рух "ески" відповідає знаменитий 508-сильний V12 об'ємом 5,5 л, який працює в парі з 5-швидкісним "автоматом". Позначку у 100 км/год автомобіль долає за 4,5 сек.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні за ціною нового Renault Logan виставили на продаж пікап, на якому їздив Володимир Зеленський.