В Україні продають броньований Mercedes за ціною Toyota Corolla

Дилер РІК АВТО, який торгує в Україні ексклюзивними машинами, виставив на продаж Mercedes-Benz S600 L Guard 2004 року. Це досить рідкісний броньований седан, тому і ціна у нього відповідна – 23,4 тис. доларів.

Незважаючи на те, що машині вже 16 років, користувалися нею не так вже й часто, про що свідчить пробіг в 86,3 тис. км. А крім захисту від куль і гранат, вона також пропонує гарне оснащення.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, що виставили на продаж. Фото: rikauto.com.ua

Салон Mercedes S600 W220 оброблений шкірою і деревом, на борту є такі опції, як електропривод всіх крісел, мультимедіа, чотиризонна кліматична установка. Також в автомобілі встановлений пневмопідвіска.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, що виставили на продаж. Фото: rikauto.com.ua

За рух "ески" відповідає знаменитий 508-сильний V12 об'ємом 5,5 л, який працює в парі з 5-швидкісним "автоматом". Позначку у 100 км/год автомобіль долає за 4,5 сек.

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, що виставили на продаж. Фото: rikauto.com.ua

Mercedes-Benz S600 L Guard 2004, що виставили на продаж. Фото: rikauto.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні за ціною нового Renault Logan виставили на продаж пікап, на якому їздив Володимир Зеленський.