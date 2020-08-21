В Україні продають авто зі скрученими пробігами на 500-800 тисяч км

Не так давно онлайн-майданчик з продажу машин Auto.Ria запустив проект "перевірені авто", і він вже дав перші плоди. Зокрема, аналіз дозволив виявити масштаби такої проблеми, як скручений пробіг – в деяких випадках цифри виявилися шокуючими.

Експерти майданчика перевірили за реєстрами понад 400 000 машин, які виставлялися на продаж, і з'ясували, що пробіг скручений у 38,9% машин. І це йдеться лише про ті автомобілі, які перевірили, тобто загальне значення для всього ринку є ще більшим.

При цьому в деяких випадках пробіг скручують на колосальні числа (20-50 тисяч – це ще дрібниці). Так, рекордсменами за цим показником є такі автомобілі, які раніше виставлялися на продаж:

Mercedes-Benz Sprinter, 2010 р.в. – скручено на 541 тисячу км (насправді тут "скручування" ще більше, адже останні опорні дані фіксувалися 7 років тому).

Renault Trafic, 2012 р.в. – скручено на 603 тис. км (майже 1 млн км був ще 4 роки тому).

Hyundai Elantra 2013 р.в. – скручено на 665 тис. км (за 10 місяців до перевірки було 743 тис. Км).

Skoda Octavia, 2014 р.в. – скручено на на 685 тис. км (майже 3 роки тому було 905 тис. км).

Toyota Camry 2013 р.в. – скручено на 854 тис. км (за 8 місяців до перевірки було 1 млн 029 тис. км).

Як бачимо, тут же спливає цікава деталь – пробіг зменшений не у 30-и та навіть 20-річних авто, а у свіжих машин, більшій частині з яких навіть немає одного десятка років.

Приклад скрученого пробігу. Фото: auto.ria.com

Також інколи трапляються і "мультискручування", це коли одометр підкручують більше одного разу. Наприклад, як у Skoda Fabia 2010 года: продавець вказав пробіг у 173 тисяч км, тоді як 2 роки і 4 місяці тому він становив 250 тис. Км, а 1 рік і 8 місяців тому – 243 тис. км.

Приклад скрученого пробігу. Фото: auto.ria.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Молдові ось уже як 14 років не можуть продати абсолютно новий Mercedes-Benz.